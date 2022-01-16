Про це Більдт написав у соцмережах. Те, що сталось в Україні у ніч з 13 на 14 січня, – дуже серйозним.
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Ситуація – найбільш небезпечна з 1960-х років
Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації щодо безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише додає штрихи до підготовки до широкомасштабної агресії проти країни,
– написав Більдт.
Експрем'єр-міністр Швеції вважає, що мета кібератаки була встановити шкідливе програмне забезпечення в інформаційних системах. Мовиться про так звані програми-шантажисти. Ці програми могли встановитись згодом і діяти на знищення.
Раніше в Україні назвали можливу причину нападу
За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, серед можливих причин кібернападу може бути спроба отримання доступу до адміністративних прав компанії, яка адмініструє "зламані" сайти.
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Головне про кібератаку в Україні
- "Злам" десятків сайтів державних органів в Україні стався у ніч з 13 на 14 січня.
- Хакери вивісили повідомлення з погрозами проти українців: українською, польською та російською мовами.
- В Україні заявили, що це була наймасштабніша кібератака за останні 4 роки.
- У ЄС повідомили про підтримку Києву і готовність надати допомогу щодо нейтралізації нападу.
Більше про атаку на сайти в Україні дивіться у "Такі справи"
Текст публікації Карла Більдта: