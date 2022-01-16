Про це Більдт написав у соцмережах. Те, що сталось в Україні у ніч з 13 на 14 січня, – дуже серйозним.

До теми Росія стоїть за кібератакою на Україну і готує нові фейки про "злив" даних, – Мінцифри

Ситуація – найбільш небезпечна з 1960-х років

Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації щодо безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише додає штрихи до підготовки до широкомасштабної агресії проти країни,

– написав Більдт.

Експрем'єр-міністр Швеції вважає, що мета кібератаки була встановити шкідливе програмне забезпечення в інформаційних системах. Мовиться про так звані програми-шантажисти. Ці програми могли встановитись згодом і діяти на знищення.

Раніше в Україні назвали можливу причину нападу

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, серед можливих причин кібернападу може бути спроба отримання доступу до адміністративних прав компанії, яка адмініструє "зламані" сайти.

Зверніть увагу! У Мінцифри повідомили, що за атакою стоїть Росія. Саме держава-агресорка готує нові фейки про начебто "злив" персональних даних українців.

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Головне про кібератаку в Україні

"Злам" десятків сайтів державних органів в Україні стався у ніч з 13 на 14 січня.

Хакери вивісили повідомлення з погрозами проти українців: українською, польською та російською мовами.

В Україні заявили, що це була наймасштабніша кібератака за останні 4 роки.

У ЄС повідомили про підтримку Києву і готовність надати допомогу щодо нейтралізації нападу.

Більше про атаку на сайти в Україні дивіться у "Такі справи"

Текст публікації Карла Більдта: