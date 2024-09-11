Как указывается в сводке Минобороны, по крайней мере некоторые из киберопераций группы были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

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Британская разведка рассказала о кибероперациях ГРУ

Согласно данным разведки Британии, операции включали использование вредоносного ПО WhisperGate против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность заключалась во взломе веб-сайтов и сканировании сетей с целью шпионажа. Ранее WhisperGate приписывался российскому государству, теперь атака связывается непосредственно с подразделением 29 155 ГРУ.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, диверсий операций по влиянию, а также покушений на убийства по всей Европе.

Это еще раз подчеркивает ценность, которую российское государство предоставляет киберпространству в контексте своего вторжения в Украину,

– отмечают в Минобороны Британии.