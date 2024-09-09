Соответствующий документ совместно создали службы безопасности и разведки США, Нидерландов, Чехии, Германии, Эстонии, Латвии, Украины, Канады, Австралии и Великобритании. В нем содержатся советы и инструкции по противодействию угрозам.

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США и другие страны предупредили об угрозе российского ГРУ

В документе указаны инструкции специалистам по кибербезопасности и такие советы немедленных действий учреждениям и организациям:

предоставить приоритета регулярным обновлениям систем и справляться с известными использованным уязвимостям;

сегментировать сети, чтобы предотвращать распространение злонамеренной деятельности;

использовать многофакторную аутентификацию для всех внешних услуг учетных записей, особенно для веб-почты, виртуальных частных сетей (VPN) и учетных записей, которые имеют доступ к критическим системам.

Такой документ датирован 5 сентября, когда в США объявили обвинительный акт в отношении подозреваемых в кибернападении на Украину в январе 2022 года. Как и обвинения Минюста США, документ отдельно сосредоточен на подразделении под номером 29155 российской военной разведки.

Речь идет о главном управлении генерального штаба вооруженных сил России. Его считают ответственным за операции компьютерных сетей против глобальных целей с целью шпионажа, саботажа и репутационного ущерба.

Американские службы, среди которых Федеральное бюро расследований (FBI), Агентство национальной безопасности (NSA) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры CISA считают подразделение 29155 "ответственным за попытки переворотов, саботажа, за операции влияния и даже убийства в Европе".

В дополнение к операции WhisperGate и других инцидентов против Украины, действия лиц, связанных с подразделением 29155, были направлены против ряда членов НАТО в Европе и Северной Америке, а также против других европейских латиноамериканских и центральноазиатских государств,

– говорится в документе.