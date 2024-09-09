Відповідний документ спільно створили служби безпеки й розвідки США, Нідерландів, Чехії, Німеччини, Естонії, Латвії, України, Канади, Австралії і Великої Британії. У ньому містяться поради й інструкції з протидії загрозам.

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США та інші країни попередили про загрозу російського ГРУ

У документі вказані інструкції фахівцям з кібербезпеки й такі поради негайних дій установам та організаціям:

надати пріоритету регулярним оновлення систем і давати раду відомим використаним вразливостям;

сегментувати мережі, щоб запобігати поширенню зловмисної діяльності;

використовувати багатофакторну автентифікацію для всіх зовнішніх послуг облікових записів, особливо для вебпошти, віртуальних приватних мереж (VPN) та облікових записів, які мають доступ до критичних систем.

Такий документ датований 5 вересня, коли у США оголосили обвинувальний акт щодо підозрюваних у кібернападі на Україну у січні 2022 року. Як і звинувачення Мін'юсту США, документ окремо зосереджений на підрозділі під номером 29155 російської військової розвідки.

Йдеться про головне управління генерального штабу збройних сил Росії. Його вважають відповідальним за операції комп'ютерних мереж проти глобальних цілей з метою шпіонажу, саботажу і репутаційної шкоди.

Американські служби, серед яких Федеральне бюро розслідувань (FBI), Агенція національної безпеки (NSA) і Агенція кібербезпеки та безпеки інфраструктури CISA вважають підрозділ 29155 "відповідальним за спроби переворотів, саботажу, за операції впливу і навіть убивства у Європі".

На додаток до операції WhisperGate та інших інцидентів проти України, дії осіб, пов’язаних з підрозділом 29155, були спрямовані проти низки членів НАТО у Європі й Північній Америці, а також проти інших європейських латиноамериканських та центральноазійських держав,

– йдеться у документі.