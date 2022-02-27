Соответствующую информацию обнародовали 27 февраля в 13:16 в Госспецсвязи.
Важно Кибервойна против России продолжается: хакеры Anonymous повалили правительственный сайт Чечни
Украинские киберпартизаны просят о помощи
Украинские киберпартизаны готовятся атаковать информаторов пропагандистов для противодействия дезинформации России и Беларуси. Для этого им нужна помощь каждого из нас,
– призвали в Госспецсвязи.
В частности в 13:20 нужно перейти по ссылке https://peimquizpol.xyz/ и нажать кнопку СТАРТ.
Можно делать с устройств на WINDOWS/ANDROID/IOS/
Единственное, что нужно – подключить VPN. Сделать это можно например, установив приложение из магазина приложений.
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