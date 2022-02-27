Відповідну інформацію оприлюднили 27 лютого о 13:16 в Держспецзв’язку.
Важливо Кібервійна проти Росії триває: хакери Anonymous повалили урядовий сайт Чечні
Українські кіберпартизани просять про допомогу
Українські кіберпартизани готуються атакувати інформресурси пропагандистів для протидії дезінформації Росії та Білорусі. Для цього їм потрібна допомога кожного з нас,
– закликали у Держспецзв'язку.
Зокрема о 13:20 потрібно перейти за посиланням https://peimquizpol.xyz/ та натиснути кнопку СТАРТ.
Можна робити з пристроїв на WINDOWS/ANDROID/IOS/
Єдине, що потрібно – підключити VPN. Зробити це можна наприклад, встановивши додаток з магазину додатків.
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