Наразі сторінки ресурсу вже кілька годин не завантажуються. Таким чином, ймовірно, вирішили покарати так званих "кадирівців", які поїхали гинути від куль і ножів українських службовців.

Зауважте "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Борються разом із нами

Хакери повідомили, що змогли вивести з ладу ресурс однієї з губерній Росії приблизно о 3 годині ночі 27 лютого. Відновити сайт не можуть уже кілька годин.



Сайт Чечні через кілька годин після повалення / Скриншот 24 каналу

Anonymous повалив вебсайт Республіки Чечня. chec********.ru > OFF,

– коротко підсумували хакери.

Ця міжнародна спільнота кібербійців створює окупантам чимало проблем від моменту ганебного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, напередодні вони поклали сайт кремля і ще 4 держструктур. Також вони зламали канал спілкування ворогів на території України.

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.

http://chechnya.gov.ru > OFF