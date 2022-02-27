Наразі сторінки ресурсу вже кілька годин не завантажуються. Таким чином, ймовірно, вирішили покарати так званих "кадирівців", які поїхали гинути від куль і ножів українських службовців.
Зауважте "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна
Борються разом із нами
Хакери повідомили, що змогли вивести з ладу ресурс однієї з губерній Росії приблизно о 3 годині ночі 27 лютого. Відновити сайт не можуть уже кілька годин.
Сайт Чечні через кілька годин після повалення / Скриншот 24 каналу
Anonymous повалив вебсайт Республіки Чечня. chec********.ru > OFF,
– коротко підсумували хакери.
Ця міжнародна спільнота кібербійців створює окупантам чимало проблем від моменту ганебного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, напередодні вони поклали сайт кремля і ще 4 держструктур. Також вони зламали канал спілкування ворогів на території України.
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Читайте текст допису твіттера @AnonymousHelpTW:
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.
http://chechnya.gov.ru > OFF