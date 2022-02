В настоящее время страницы ресурса уже несколько часов не загружаются. Таким образом, вероятно, решили наказать так называемых "кадыровцев", которые поехали гибнуть от пуль и ножей украинских служащих.

Заметьте "Мы решили провести операцию специально для вас" – хакеры Anonymous обратились к Путину

Сражаются вместе с нами

Хакеры сообщили, что смогли вывести из строя ресурс одной из губерний России примерно в 3 часа ночи 27 февраля. Восстановить сайт не могут уже несколько часов.

Сайт Чечни через несколько часов после атаки / Скриншот 24 канала

Anonymous повалил веб-сайт Республики Чечня. chechn******.ru > OFF,

– коротко подытожили хакеры.

Это международное сообщество кибербойцов создает немало проблем с момента позорного вторжения России в Украину. В частности, накануне они положили сайт кремля и еще 4 госструктур. Также они взломали канал общения врагов на территории Украины.

Читайте текст поста из твиттера @AnonymousHelpTW:

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.

http://chechnya.gov.ru > OFF