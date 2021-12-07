Дело против "Миротворца" начали по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом изданию сообщили в киберполиции в ответ на запрос.

К теме В "Миротворец" внесли данные о несовершеннолетней: Денисова осудила поступок

Правоохранители открыли дело против "Миротворца"

Уголовное дело в киберполиции возбудили после обращения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

Расследователи StopFake выяснили, что российская пропаганда использовала Савенкову для обвинения Украины в военных преступлениях на Донбассе на уровне ООН и ЮНИСЕФ.

В результате девушку внесли в "Миротворец" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся на оккупированной территории Луганской области.

Заявления Денисовой и киберполиции

Денисова попросила правоохранителей изъять данные о ребенке с базы и закрыть его.

Сайт не относится ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других ... мы обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал,

– сказала Денисова изданию.

Она считает, что база наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам.

В киберполиции отметили, что направили запросы "Миротворцу" о наличии в списках на их сайте других несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении уполномоченного Рады по правам человека обстоятельств".

К слову, максимальная санкция по статье статьи, на основе которой начали дело, арест до 6 месяцев или лишение или ограничение свободы до 5 лет.

База "Миротворец": что о ней известно

Источник: сайт "Миротворца"

Это негосударственная организация, которая была создана в 2014 году.

"Миротворец" исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.

На сайте публиковали персональные данные тысяч людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу.

В 2019 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

К слову, Путин и Лукашенко объявили Европе гибридную войну: смотрите видео