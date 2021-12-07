Справу проти "Миротворця" розпочали за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Про це виданню повідомили у кіберполіції у відповідь на запит.
До теми У "Миротворець" внесли дані про неповнолітню: Денісова засудила вчинок
Правоохоронці відкрили справу проти "Миротворця"
Кримінальну справу в кіберполіції порушили після звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада вона звернула увагу на історію 13-річної жительки Луганська Фаїни Савенкової.
Розслідувачі StopFake з'ясували, що російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ.
У результаті дівчину внесли до "Миротворця" через участь у фестивалі "Зірки над Донбасом", який відбувся на окупованій території Луганської області.
Заяви Денісової та кіберполіції
Денісова попросила правоохоронців вилучити дані про дитину з бази й закрити її.
Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, а також і інших… Ми обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював,
– сказала Денісова виданню.
Вона вважає, що база завдає багато шкоди не тільки дітям, а й іншим громадянам.
У кіберполіції зазначили, що надіслали запити "Миротворцю" щодо наявності в списках на їхньому сайті інших неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні уповноваженої Ради з прав людини обставин".
До слова, максимальна санкція за статтею статті, на основі якої розпочали справу, арешт до 6 місяців або позбавлення чи обмеження волі до 5 років.
База "Миротворець": що про неї відомо
Джерело: сайт "Миротворця"
- Це недержавна організація, яка була створена у 2014 році.
- "Миротворець" досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку".
- На сайті публікували персональні дані тисяч людей, які, на думку організації, становлять загрозу.
- У 2019 році заступник глави Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.
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