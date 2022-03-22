Сообщается, что правонарушения разоблачили киберполицейские Днепропетровщины совместно с работниками криминальной полиции и следователями Криворожского районного управления полиции.

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Ребята решили "заработать"

Двое 21-летних жителей Кривого Рога решили "заработать", предлагая в интернете перевозки гражданам, которые пытались спастись от войны. Фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.

За фейковые услуги просили предоплату в размере 500–1000 гривен. Однако, получив деньги, мошенники блокировали клиентов и не выполняли обязательств. Подписку получали на банковские карты знакомой.

После задержания фигурантов дела, киберполиция изъяла мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Обратите внимание! Злоумышленники быстро адаптировались к новым обстоятельствам и реализовывают новые сценарии мошенничества. Читайте, как не стать их жертвой в военное время.

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