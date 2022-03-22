Сообщается, что правонарушения разоблачили киберполицейские Днепропетровщины совместно с работниками криминальной полиции и следователями Криворожского районного управления полиции.
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Ребята решили "заработать"
Двое 21-летних жителей Кривого Рога решили "заработать", предлагая в интернете перевозки гражданам, которые пытались спастись от войны. Фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.
За фейковые услуги просили предоплату в размере 500–1000 гривен. Однако, получив деньги, мошенники блокировали клиентов и не выполняли обязательств. Подписку получали на банковские карты знакомой.
После задержания фигурантов дела, киберполиция изъяла мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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