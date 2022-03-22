Повідомляється, що правопорушення викрили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно із працівниками кримінальної поліції та слідчими Криворізького районного управління поліції.

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Хлопці вирішили "заробити"

Двоє 21-річних жителів Кривого Рогу вирішили "заробити", пропонуючи в Інтернеті перевезення громадянам, які намагалися врятуватися від війни. Фігуранти розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах.

За фейкові послуги просили передплату у розмірі 500 – 1000 гривень. Проте, отримавши гроші, шахраї блокували клієнтів та не виконували зобов'язань. Передплату отримували на банківські картки знайомої.

Після затримання фігурантів справи, кіберполіція вилучила мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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