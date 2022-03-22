22 березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок політичним в'язням з Криму Тимуру Ялкабову і Ленуру Сейдаметову. Судді під прямим управлінням Кремля присудили кримськотатарським активістам 17 і 13 років позбавлення волі.

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Вирок рашистів двом кримським татарам

Тимура Ялкабова і Ленура Сейдаметова судили у справі "Хізб ут-Тахрір". Це міжнародна ісламська партія, заборонена так званим "Верховним судом Росії" на території їхньої недокраїни з 2003 року.

В обвинуваченні йдеться, що чоловіки проводили "конспіративні зібрання" Хізб ут-Тахрір в одному з домоволодінь у Сімферополі і є учасниками "забороненої терористичної організації". Втім немає сумніву, що справа – повністю сфабрикована ФСБ.

Суд постановив призначити Тимуру Ялкабову 17 років позбавлення волі з відбуванням перших 4 років у в'язниці, а решти терміну – у колонії суворого режиму з обмеженнями після виходу на волю терміном 1 рік 6 місяців. Ленуру Сейдаметову призначили 13 років позбавлення волі з відбуванням перших 4 років у в'язниці, решти терміну у колонії суворого режиму з обмеженнями після виходу на волю терміном 1 рік,

– повідомив кореспондент "Кримської солідарності".

До слова, на оголошення чоловікам вироку приїхали десятки людей з Криму. Однак у всіх них біля будівлі "суду" перевіряли документи і вимагали не оприлюднювати жодних фото чи відео. Безпосередньо на засідання допустили лише дружин політичних в'язнів і, згодом, брата Тимур Ялкабова.

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Після оголошення вироку Тимур Ялкабов заявив, що він і його співвітчизники, як у минулому, так і тепер, ніколи не погодяться з такою реальністю. "Нас можна запроторити до в'язниці, вбити, але неможливо зламати наш дух, неможливо скорити! І нас взагалі не пригнічують дії тих, хто чинить беззаконня", – підкреслив кримський татарин.

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