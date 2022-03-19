Как рассказывают в киберполиции, злоумышленники зарабатывали деньги на тех, кому пришлось покидать родные дома. Преступники брали у людей подписку, а потом, конечно, исчезали.

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Злоумышленники зарабатывали от 2 до 10 тысяч за объект

Разоблачить мошенническую схему удалось сотрудникам киберполиции Одесщины, сотрудничавшим с Суворовской окружной прокуратурой города.

"Сдавали" квартиры двое мужчин с помощью интернета. Преступники "предлагали" жилье в западных регионах страны, именно сюда переезжают беженцы.

Тех, кто хочет арендовать жилье, просили внести предоплату в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Как только злоумышленники получали деньги, они блокировали номера клиентов, а также больше не выходили на связь.

Смотрите видео с задержанными злоумышленниками:

Известно, что один из фигурантов дела сейчас находится на временно оккупированной территории Донбасса. А вот у его подельника, жителя Одессы, правоохранители уже провели обыск. Они изъяли мобильные телефоны, а также банковские карты.

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