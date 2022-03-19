Як розповідають у кіберполіції, зловмисники заробляли гроші на тих, кому довелося покидати рідні оселі. Злочинці брали в людей передплату, а потім, ясна річ, зникали.

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Зловмисники заробляли від 2 до 10 тисяч за об'єкт

Викрити шахрайську схему вдалося співробітникам кіберполіції Одещини, які співпрацювали з Суворовською окружною прокуратурою міста.

"Здавали" квартири двоє чоловіків за допомогою інтернету. Злочинці "пропонували" помешкання у західних регіонах країни, адже саме сюди переїжджають біженці.

Тих, хто хоче орендувати житло, просили внести передплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Щойно зловмисники отримували гроші, вони блокували номери клієнтів, а також більше не виходили на зв'язок.

Дивіться відео із затриманими зловмисниками:

Відомо, що один із фігурантів справи зараз перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. Натомість у його спільника, мешканця Одеси, правоохоронці вже провели обшук. Вони вилучили мобільні телефони, а також банківські картки.

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