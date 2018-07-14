Кіберполиция предупреждает о повышении количества киберпреступлений
В Украине наблюдается стремительный рост количества киберпреступлений. С начала 2018 года правоохранители сопровождали более чем четыре тысячи уголовных правонарушений в сфере противодействия киберпреступности.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
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Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк отметил стремительное увеличение количества уголовных правонарушений в сфере платежных систем и кибербезопасности в летний период.
В Украине наблюдается стремительный рост количества киберпреступлений
Среди основных направлений деятельности подразделения следует отметить положительную работу по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности, платежных систем, электронной коммерции и борьбу с преступлениями в сфере распространения противоправного контента,
– отметил Демедюк во время совещания руководства Департамента киберполиции Национальной полиции.
Участники совещания проанализировали работу подразделения
Отмечается, что участники совещания проанализировали работу подразделения и определили основные акценты в его деятельности.
Обсуждались вопросы, связанные с документированием квалифицированных преступлений
Также в ходе совещания были награждены работники киберполиции, которые продемонстрировали высокие результаты в противодействии киберпреступности.
27 июня киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших онлайн-кинотеатров "onlinefilm"
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