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Кіберполиция предупреждает о повышении количества киберпреступлений

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Кіберполиция предупреждает о повышении количества киберпреступлений

В Украине наблюдается стремительный рост количества киберпреступлений. С начала 2018 года правоохранители сопровождали более чем четыре тысячи уголовных правонарушений в сфере противодействия киберпреступности.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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Начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк отметил стремительное увеличение количества уголовных правонарушений в сфере платежных систем и кибербезопасности в летний период.

В Украине наблюдается стремительный рост количества киберпреступлений

Среди основных направлений деятельности подразделения следует отметить положительную работу по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности, платежных систем, электронной коммерции и борьбу с преступлениями в сфере распространения противоправного контента,
– отметил Демедюк во время совещания руководства Департамента киберполиции Национальной полиции.

Участники совещания проанализировали работу подразделения

Отмечается, что участники совещания проанализировали работу подразделения и определили основные акценты в его деятельности.

Обсуждались вопросы, связанные с документированием квалифицированных преступлений

Также в ходе совещания были награждены работники киберполиции, которые продемонстрировали высокие результаты в противодействии киберпреступности.


27 июня киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших онлайн-кинотеатров "onlinefilm"

Теги: Новости Украины Полиция Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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