Хакер объяснил, почему блокировки не могут ничего исправить в кибербезопасности

Блокировки сайтов не могут ничего исправить в кибербезопасности, даже больше – они могут привести к катастрофе.

Об этом в интервью 24 каналу заявил хактивист, спикер Киберальянса Шон Таусенд.

По его словам, скандальный законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" не имеет ничего общего с кибербезопасностью.

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Блокировки не могут ничего исправить в кибербезопасности. Начиная с того, что атаки в сети протекают настолько быстро, что просто не хватит времени, чтобы принять соответствующее решение и привести его в исполнение. Так же существующие технологии фильтрации не позволяют заблокировать отдельную страницу, отфильтрованный будет весь сайт целиком. Что в случае с платформами-гигантами, такими как Facebook или Google, приведет к катастрофе,

– пояснил он.

По словам активиста, с точки зрения кибер - и информационной безопасности блокировки крайне неэффективны. Однако, как подчеркнул спикер Киберальянса, их очень результативно можно использовать для проведения кибератак, нечестной конкуренции и цензуры, в первую очередь – политической.

"СБУ, МВД и прокуратура чуть ли не каждый день задерживают коррупционеров. Что может быть проще, чем найти какую-нибудь "зраду" на сайте политической партии или СМИ, например, в комментариях, и подкупив следователя, добиться нежелательного включения сайта в реестр запрещенных материалов?" – отметил Шон Таусенд.

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Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Однако народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов.