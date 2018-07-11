19:32
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Хакер объяснил, почему блокировки не могут ничего исправить в кибербезопасности

83 Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Блокировки сайтов не могут ничего исправить в кибербезопасности, даже больше – они могут привести к катастрофе.

Об этом в интервью 24 каналу заявил хактивист, спикер Киберальянса Шон Таусенд.

По его словам, скандальный законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" не имеет ничего общего с кибербезопасностью.

Читайте также: Блокировать интернет: кому и как угрожает новый законопроект 6688 по информбезопасности

Блокировки не могут ничего исправить в кибербезопасности. Начиная с того, что атаки в сети протекают настолько быстро, что просто не хватит времени, чтобы принять соответствующее решение и привести его в исполнение. Так же существующие технологии фильтрации не позволяют заблокировать отдельную страницу, отфильтрованный будет весь сайт целиком. Что в случае с платформами-гигантами, такими как Facebook или Google, приведет к катастрофе,
– пояснил он.

По словам активиста, с точки зрения кибер - и информационной безопасности блокировки крайне неэффективны. Однако, как подчеркнул спикер Киберальянса, их очень результативно можно использовать для проведения кибератак, нечестной конкуренции и цензуры, в первую очередь – политической.

"СБУ, МВД и прокуратура чуть ли не каждый день задерживают коррупционеров. Что может быть проще, чем найти какую-нибудь "зраду" на сайте политической партии или СМИ, например, в комментариях, и подкупив следователя, добиться нежелательного включения сайта в реестр запрещенных материалов?" – отметил Шон Таусенд.

Больше читайте в полной версии интервью: Хактивист о кибербезопасности Украины: нельзя повысить эффективность пустоты

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Однако народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов.

Теги: Законопроект Новости Украины Новости политики Информационные технологии Интернет Кибербезопасность
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 11 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 29
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
71
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
193
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 127
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук