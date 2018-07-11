Хакер пояснив, чому блокування не можуть нічого виправити в кібербезпеці

Блокування сайтів не можуть нічого виправити в кібербезпеці, навіть більше – вони можуть призвести до катастрофи.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив хактивіст, спікер Кіберальянсу Шон Таусенд.

За його словами, скандальний законопроект №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" не має нічого спільного із кібербезпекою.

Читайте також: Блокувати інтернет: кому і як загрожує новий законопроект 6688 щодо інформбезпеки

Блокування не можуть нічого виправити в кібербезпеці. Починаючи з того, що атаки в мережі протікають настільки швидко, що просто не вистачить часу, щоб прийняти відповідне рішення і привести його у виконання. Так само існуючі технології фільтрації не дозволяють заблокувати окрему сторінку, відфільтрований буде весь сайт цілком. Що у випадку з платформами-гігантами, такими як Facebook або Google, призведе до катастрофи,

– пояснив він.

За словами активіста, з точки зору кібер- та інформаційної безпеки блокування вкрай неефективні. Однак, як наголосив спікер Кіберальянсу, їх дуже результативно можна використовувати для проведення кібератак, нечесної конкуренції і цензури, в першу чергу – політичної.

"СБУ, МВС і прокуратура мало не щодня затримують корупціонерів. Що може бути простіше, ніж знайти яку-небудь "зраду" на сайті політичної партії або ЗМІ, наприклад, в коментарях, і підкупивши слідчого, домогтися включення небажаного сайту в реєстр заборонених матеріалів?" – зазначив Шон Таусенд.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю: Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник. Втім народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів.