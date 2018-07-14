Кіберполіція попереджає про підвищення кількості кіберзлочинів

В Україні спостерігається стрімке зростання кількості кіберзлочинів. З початку 2018 року правоохоронці супроводжували більше ніж чотири тисячі кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

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Начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк відзначив стрімке збільшення кількості кримінальних правопорушень у сфері платіжних систем та кібербезпеки у літній період.



В Україні спостерігається стрімке зростання кількості кіберзлочинів

Серед основних напрямків діяльності підрозділу слід відзначити позитивну роботу з протидії злочинам у сфері кібербезпеки, платіжних систем, електронної комерції та боротьбу зі злочинами у сфері поширення протиправного контенту,

– зауважив Демедюк під час наради керівництва Департаменту кіберполіції Національної поліції.



Учасники наради проаналізували роботу підрозділу

Зазначається, що учасники наради проаналізували роботу підрозділу та визначили основні акценти у його діяльності.



Обговорювалися питання пов’язані з документуванням кваліфікованих злочинів

Також в ході наради було нагороджено працівників кіберполіції, які продемонстрували високі результати у протидії кіберзлочинності.



27 червня, кіберполіція припинила діяльність одного із найбільших онлайн-кінотеатрів “onlinefilm”.

