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      Киберполиция заблокировала 157 веб-страниц, где наживались на коронавирусе

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      Киберполиция заблокировала 157 мошеннических ссылок / twnews.se

      С начала карантина в Украине правоохранители заблокировали работу 157 интернет-ссылок, которые использовали мошенники с целью наживы во время пандемии.

      На Харьковщине полиция задержала 28-летнего мужчину, который якобы продавал средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба киберполиции.

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      Как мошенники наживаются на коронавирусе

      Мужчина разместил объявления на сайтах по продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств. После получения предоплаты, он не отвечал на звонки и менял номер телефона в объявлении. Правоохранители провели обыски, где проживает фигурант. Мужчине сообщили о подозрении по статье "мошенничество". 

      На Закарпатье киберполиция задержала 48-летнюю женщину, которая продавала в интернете иностранные таблетки по 250 гривен за упаковку. Лекарства, которые реализовывала женщина, не получили декларацию о соответствии на территории Украины.

      Правоохранители составили административный протокол по статье "нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности".

      Теги: Криминальные новости
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