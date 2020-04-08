Киберполиция заблокировала 157 веб-страниц, где наживались на коронавирусе
С начала карантина в Украине правоохранители заблокировали работу 157 интернет-ссылок, которые использовали мошенники с целью наживы во время пандемии.
На Харьковщине полиция задержала 28-летнего мужчину, который якобы продавал средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба киберполиции.
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Как мошенники наживаются на коронавирусе
Мужчина разместил объявления на сайтах по продаже медицинских масок и дезинфицирующих средств. После получения предоплаты, он не отвечал на звонки и менял номер телефона в объявлении. Правоохранители провели обыски, где проживает фигурант. Мужчине сообщили о подозрении по статье "мошенничество".
На Закарпатье киберполиция задержала 48-летнюю женщину, которая продавала в интернете иностранные таблетки по 250 гривен за упаковку. Лекарства, которые реализовывала женщина, не получили декларацию о соответствии на территории Украины.
Правоохранители составили административный протокол по статье "нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности".
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