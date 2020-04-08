Кіберполіція заблокувала 157 вебсторінок, де наживалися на коронавірусі

З початку карантину в Україні правоохоронці заблокували роботу 157 інтернет-посилань, які використовували шахраї з метою наживи під час пандемії.

На Харківщині поліція затримала 28-річного чоловіка, який нібито продавав засоби індивідуального захисту, повідомляє пресслужба кіберполіції.

Важливо СБУ завадила вивезти з України понад 10 тисяч медичних масок

Як шахраї наживаються на коронавірусі

Чоловік розмістив оголошення на сайтах щодо продажу медичних масок і дезінфікуючих засобів. Після отримання передоплати, він не відповідав на дзвінки та змінював номер телефону в оголошенні. Правоохоронці провели обшуки, де проживає фігурант. Чоловіку повідомили про підозру за статтею "шахрайство".

На Закарпатті кіберполіція затримала 48-річну жінку, яка продавала в інтернеті іноземні пігулки за 250 гривень за упаковку. Ліки, які реалізовувала жінка, не отримали декларацію про відповідність на території України.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею "порушення порядку провадження господарської діяльності".