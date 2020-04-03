СБУ завадила вивезти з України понад 10 тисяч медичних масок
Попри заборону, чоловік на Черкащині організував незаконний механізм експорту товарів протиепідемічного призначення, зокрема респіраторних масок. Вивезти товари зловмисник намагався до Євросоюзу.
За даними пресслужби СБУ, чоловік планував переправити понад 10 тисяч медичних масок.
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Для європейських клієнтів він ставив ціну – 2,5 євро за штуку. За підрахунками, чоловік міг отримати 700 тисяч гривень.
СБУ виявила понад 10 тисяч медичниї масок / Фото СБУ
На Черкащині затримали чоловіка за незаконний експорт медичних масок / Фото СБУ
СБУ виявила масштабну кількість медичниї масок / Фото СБУ
СБУ затримала чоловіка, який намагався переправити медичні маски до ЄС / Фото СБУ
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