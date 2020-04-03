СБУ помешала вывезти из Украины более 10 тысяч медицинских масок

Несмотря на запрет, мужчина в Черкасской области организовал незаконный механизм экспорта товаров противоэпидемического назначения, в частности респираторных масок. Вывезти товары злоумышленник пытался в Евросоюз.

По данным пресс-службы СБУ, мужчина планировал переправить более 10 тысяч медицинских масок.

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Для европейских клиентов он ставил цену – 2,5 евро за штуку. По подсчетам, мужчина мог получить 700 тысяч гривен.



СБУ выявила более 10 тысяч медицинских масок / Фото СБУ



В Черкасской области задержали мужчину за незаконный экспорт медицинских масок / Фото СБУ



СБУ обнаружила масштабное количество медицинских масок / Фото СБУ



СБУ задержала мужчину, который пытался переправить медицинские маски в ЕС / Фото СБУ