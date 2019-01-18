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      Киберполиция "закрыла" ряд пиратских онлайн-кинотеатров

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      Работа ряда пиратских онлайн-кинотеатров прекращена киберполицией
      Работа ряда пиратских онлайн-кинотеатров прекращена киберполицией / Фото из открытых источников

      Департамент киберполиции прекратил деятельность минимум семи пиратских онлайн-кинотеатров, которые действовали на протяжении последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 миллионов гривен.

      Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

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      Отмечается, что работники киберполиции провели обыски в квартирах администраторов этих ресурсов на Сумщине и в Ровненской области, во время которых было изъято компьютерное оборудование. В частности, работники Полесского управления Департамента киберполиции установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Также были проведены обыски и изъята компьютерная техника в доме 25-летнего мужчины причастного к администрированию другого пиратского ресурса. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения.

      В Департамент киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видеофайлы. По данному факту детективы Хмельницкого отдела полиции начали уголовное производство о "Нарушение авторского права и смежных прав",
      – говорится в сообщении.

      В пресс-службе киберполиции отметили, что всю изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз. После получения их результатов, будет решен вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до шести лет заключения, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

       

      Теги: Новости Украины Интернет Пираты Кибербезопасность
      Источник: 24 Канал
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