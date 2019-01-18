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      Кіберполіція "закрила" низку піратських онлайн-кінотеатрів

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      Роботу низки піратських онлайн-кінотеатрів припинено кіберполіцією
      Роботу низки піратських онлайн-кінотеатрів припинено кіберполіцією / Фото з відкритих джерел

      Департамент кіберполіції припинив діяльність щонайменше семи піратських онлайн-кінотеатрів, які діяли впродовж останніх кількох років та завдали збитків правовласникам майже на 10 мільйонів гривень.

      Про це повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

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      Зазначається, що працівники кіберполіції провели обшуки в помешканнях адміністраторів цих ресурсів на Сумщині та Рівненщині, під час яких було вилучено комп’ютерне обладнання. Зокрема, працівники Поліського управління Департаменту кіберполіції встановили 34-річного мешканця Сумщини, який адміністрував низку піратських веб-ресурсів.

      Також було проведено обшуки та вилучено комп'ютерну техніку у помешканні 25-річного чоловіка причетного до адміністрування іншого піратського ресурсу. Наразі вирішується питання про оголошення підозри.

      До Департаменту кіберполіції надійшла заява від Української антипіратської асоціації про те, що низка інтернет–ресурсів незаконно відтворюють та поширюють відеофайли. За даним фактом детективи Хмельницького відділу поліції розпочали кримінальне провадження про "Порушення авторського права і суміжних прав",
      – йдеться у повідомленні.

      У прес-службі кіберполіції наголосили, що усю вилучену техніку направлено на проведення необхідних експертиз. Після отримання їх результатів, буде вирішено питання щодо оголошення підозри обом зловмисникам. Їм загрожує до шести років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

       

      Теги: Інтернет Новини України Кібербезпека Пірати
      Джерело: 24 Канал
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