220 миллионов долларов потеряла Россия в 2025 благодаря Киберсилам ВСУ, – Генштаб

Развитие военных кибервозможностей в современном мире – вопрос национальной безопасности. Свои киберсилы развивает и Украина.

Благодаря им в 2025 году Россия понесла огромные убытки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Как работают кибервойска в Украине?

Свои кибервойска создали уже десятки стран.

"Киберпространство – отдельное операционное измерение современной войны, как земля, море, воздух и космос", – отметили в Генштабе.

Относительно Украины, то подразделения киберборьбы ВСУ проводят наступательные кибероперации с февраля 2022 года, с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессию.

Только за прошлый 2025 год прямые убытки врага достигли 220 миллионов долларов.

Косвенные, опосредованные убытки РФ по результатам наступательного кибервлияния Вооруженных Сил Украины превышают 1,5 миллиардов долларов США,

– отметили в Генштабе.

В целом благодаря работе кибервойск вместе с другими составляющими Сил обороны Украины в России было обнаружено и атаковано военных объектов на сумму более 57 миллионов долларов.

Киберсилы Украины: что известно?