Кибервойна против России: хакеры сломали пропагандистские каналы
26 февраля 2022 , 23:54Читати новину українською
Источник:Anonimous
Группа хакеров Annonimus, объявившая кибервойну России, продолжает атаку. Они сломали российские каналы, сейчас там транслируют украинские.
Теперь на российских пропагандистских каналах транслируется реальное течение событий в Украине. В сообщении хакеры подчеркнули, что люди будут теперь смотреть правду.
Обратите внимание ВСУ сбили уже второй российский ИЛ-76 с десантниками
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать самые важные новости.