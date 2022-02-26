Кибервойна против России: хакеры сломали пропагандистские каналы

Группа хакеров Annonimus, объявившая кибервойну России, продолжает атаку. Они сломали российские каналы, сейчас там транслируют украинские.

Теперь на российских пропагандистских каналах транслируется реальное течение событий в Украине. В сообщении хакеры подчеркнули, что люди будут теперь смотреть правду.

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