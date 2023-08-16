Колаборантам напомнили, что все их преступления против Украины зафиксированы. "Переобуться" на ходу не получится.

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Одна из участниц совещания проявила чудеса коммуникации и заявила: "чтобы ты из***х". На что ей посоветовали передать это оккупантам. Когда коллаборантка попыталась сделать циничное заявление, что она "на своей земле", ей быстро указали правду.

Это украинская земля, разумеется. Если ты – б**ло тупое, это твои проблемы,

– напомнили коллаборантке.

Заметьте! Кроме того, KibOrg опубликовали полный справочник всех работников так называемых "военно гражданских администраций", "департаментов", "министерств", "служб", а также "фонда собственности" и оккупантской почты. Со списком фамилий можно ознакомиться здесь.

Впоследствии коллаборанты просто сбежали из онлайн-совещания. Хотя им уже пора убегать с временно оккупированных территорий Украины. Российские захватчики не имеют там никаких шансов. Украинские защитники и защитницы освободят все захваченные населенные пункты. Каждый сантиметр украинской земли будет свободным. Вместе с украинским флагом в освобождении города и села вернется безопасность для всех местных жителей.

Важно! В ГУР МО отметили, что никто из коллаборантов не будет забыт. Каждому придется отвечать за свои преступления.