Колаборантам нагадали, що всі їхні злочини проти України – зафіксовані. "Перевзутися" на ходу не вийде.

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Одна з учасниць наради проявила дива комунікації й заявила: "щоб ти з***х". На що їй порадили передати це окупантам. Коли колаборантка спробувала зробити цинічну заяву, що вона "на своїй землі", їй швидко вказали на правду.

Це – українська земля, зрозуміло. Якщо ти – б*дло тупе, це твої проблеми,

– нагадали колаборантці.

Зауважте! Окрім того, у KibOrg опублікували повний довідник усіх працівників так званих "військово цивільних адміністрацій", "департаментів", "міністерств", "служб", а також "фонду власності" та окупантської пошти. Зі списком прізвищ можна ознайомитися тут.

Згодом колаборанти просто втекли з онлайн-наради. Хоча їм вже час тікати з тимчасово окупованих територій України. Російські загарбники не мають там жодних шансів. Українські захисники та захисниці звільнять усі захоплені населені пункти. Кожен сантиметр української землі буде вільним. Разом з українським прапором у звільнені міста й села повернеться безпека для усіх місцевих жителів.

Важливо! У ГУР МО наголосили, що ніхто з колаборантів не буде забутий. Кожному доведеться відповідати за свої злочини.