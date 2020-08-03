Красная зона: в Кицманском районе Буковины снова усилили карантин
Кицманский район Черновицкой области попал в красную зону карантина. Поэтому с 3 августа там приостановили работу общественного транспорта, закрыли кафе, рестораны и торговые центры.
В районе ездят только маршрутки, перевозящие врачей и коммунальщиков, рассказал председатель райгосадминистрации Алексей Добровольский, передает Суспільне.
Важно: Горсовет Тернополя просит исключить город из красной зоны карантина
Кроме этого, жителям района нельзя посещать учреждения соцзащиты и проводить плановую госпитализацию. За соблюдением карантина следит госпродпотребслужба с полицией.
Что известно о разделении Украины на карантинные зоны
Минздрав разделил Украину на четыре зоны, в зависимости от количества больных в регионах.
- В красную попали: Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.
- В оранжевую: Ивано-Франковск, Львов и Бережаны на Тернопольщине, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.
- В желтую: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яремче. Также туда вошли несколько десятков районов Украины.
- К зеленой зоне принадлежит остальная часть Украины.
Какие ограничения в карантинных зонах / Инфографика 24 канала