На своем заседании 3 августа Тернопольский городской совет выступил против внесения города в красную карантинную зону. Ранее в Минздраве заявили, что городская власть не вправе ослаблять карантин, только усиливать.

Внеочередную сессию созвали еще 1 августа

Внеочередную сессию созвал мэр Тернополя Сергей Надал еще 1 августа, чтобы обсудить решение Кабмина о внесении Тернополя в красную зону. О решении нардепов Надал написал в фейсбуке.

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Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против внесения нашего города в так называемую "красную зону" карантина и транспортной блокады, введенную чиновниками правительства Украины,

– написал Надал.

Ранее в сообщении горсовета уже отмечали, что аргументов для решения не понимают, ведь, согласно данным статистики, заболеваемость идет на спад.

Мэр Тернополя, в свою очередь, заявил, что предприятия и учреждения в городе будут работать в обычном режиме.

Тернопольчане возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми возвращаются с отдыха едут к своим пожилым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе Укрзализныця запретила останавливаться поездам,

– сказал Сергей Надал.

Городские власти не вправе ослабить карантин, – Степанов

Между тем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти могут только усиливать карантин, введенный правительством. В то же время полномочий на ослабление ограничений у местных чиновников нет.

Условия карантина согласно украинскому законодательству устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении.

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Разделение на зоны во время карантина / Инфографика 24 канала