На своєму засіданні 3 серпня Тернопільська міська рада виступила проти внесення міста до червоної карантинної зони. Раніше у МОЗ заявили, що міська влада не має права послаблювати карантин, лише посилювати.

Позачергову сесію скликали ще 1 серпня

Позачергову сесію скликав мер Тернополя Сергій Надал ще 1 серпня, аби обговорити рішення Кабміну про занесення Тернополя до червоної зони. Про рішення нардепів Надал написав у фейсбуці.

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Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до так званої "червоної зони" карантину та транспортної блокади, запроваджений чиновниками уряду України,

– написав Надал.

Раніше у повідомленні міськради вже зазначали, що аргументів для рішення не розуміють, адже, згідно з даними статистики, захворюваність йде на спад.

Мер Тернополя, своєю чергою, заявив, що підприємства та заклади у місті працюватимуть у звичному режимі.

Тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції "Тернопіль". Вони з маленькими дітьми повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків. Що їм робити? Доки у Києві працюють "велюрові ресторани", у Тернополі Укрзалізниця заборонила зупинятися поїздам,

– сказав Сергій Надал.

Міська влада не має прав послабити карантин, – Степанов

Тим часом, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом. Водночас повноважень на послаблення обмежень в місцевих чиновників немає.



Умови карантину згідно з українським законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові.

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Поділ на зони під час карантину / Інфографіка 24 каналу