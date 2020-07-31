Луцьк у червоній зоні: мер Поліщук каже, що не збирається зупиняти транспорт і закривати заклади
Міська влада Луцька незадоволена тим, що місто віднесли до так званої "червоної" епідеміологічної зони. Там заявили, що не збираються зупиняти громадський транспорт або закривати будь-які заклади.
Із такою заявою виступив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
Актуально МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають
Чому мер Луцька незадоволений рішенням МОЗ
За словами Поліщука, мотиви рішення уряду йому незрозумілі. Мовляв, останнім часом в контексті статистики захворюваності COVID-19 в місті нічого не змінилось.
За його словами, обмежувальні заходи, які передбачені в межах "червоної зони" створять для Луцька неймовірні проблеми.
Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження,
– обурився Поліщук.
Що відомо про чотири зони, на які поділили Україну
Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
До червоної зони віднесли Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.
Що передбачають 4 зони
Зелена зона
- у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.
Жовта зона
- Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.
Помаранчева зона
До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;