Міська влада Луцька незадоволена тим, що місто віднесли до так званої "червоної" епідеміологічної зони. Там заявили, що не збираються зупиняти громадський транспорт або закривати будь-які заклади.

Із такою заявою виступив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають

Чому мер Луцька незадоволений рішенням МОЗ

За словами Поліщука, мотиви рішення уряду йому незрозумілі. Мовляв, останнім часом в контексті статистики захворюваності COVID-19 в місті нічого не змінилось.

За його словами, обмежувальні заходи, які передбачені в межах "червоної зони" створять для Луцька неймовірні проблеми.

Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження,

– обурився Поліщук.

Що відомо про чотири зони, на які поділили Україну

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

До червоної зони віднесли Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.

Що передбачають 4 зони

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Помаранчева зона

До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

Зверніть увагу! Станом на 31 липня у Волинській області підтверджено 3783 випадки COVID-19, у тому числі 84 летальних. Одужали 2758 осіб. За останню добу на Волині зареєстровано 48 нових випадків інфікування коронавірусом, у Луцьку – 23. За весь період спостереження у Луцьку виявлено 903 випадки COVID-19, з них 18 летальних.



Карантинні зони в Україні / Інфографіка МОЗ