Городские власти Луцка недовольны тем, что город отнесли к так называемой "красной" эпидемиологической зоне. Там заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт или закрывать любые заведения.

С таким заявлением выступил городской голова Луцка Игорь Полищук. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Почему мэр Луцка недоволен решением Минздрава

По словам Полищука, мотивы решения правительства ему непонятны. Мол, в последнее время в контексте статистики заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

По его словам, ограничительные меры, которые предусмотрены в пределах "красной зоны", создадут для Луцка невероятные проблемы.

Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения,

– возмутился Полищук.

Что известно о четырех зонах, на которые поделили Украину

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

К красной зоне отнесли Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Что предусматривают 4 зоны

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляет услуги кризисно.

Оранжевая зона

К запрету из "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:

деятельность заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

Обратите внимание! По состоянию на 31 июля в Волынской области подтверждено 3783 случая COVID-19, в том числе 84 летальных. Выздоровели 2758 человек. За последние сутки на Волыни зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Луцке – 23. За весь период наблюдения в Луцке выявлено 903 случая COVID-19, из них 18 летальных.

Карантинные зоны в Украине / Инфографика Минздрава