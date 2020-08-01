Луцк в красной зоне: мэр Полищук не собирается останавливать транспорт и закрывать заведения
Городские власти Луцка недовольны тем, что город отнесли к так называемой "красной" эпидемиологической зоне. Там заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт или закрывать любые заведения.
С таким заявлением выступил городской голова Луцка Игорь Полищук. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.
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Почему мэр Луцка недоволен решением Минздрава
По словам Полищука, мотивы решения правительства ему непонятны. Мол, в последнее время в контексте статистики заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.
По его словам, ограничительные меры, которые предусмотрены в пределах "красной зоны", создадут для Луцка невероятные проблемы.
Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения,
– возмутился Полищук.
Что известно о четырех зонах, на которые поделили Украину
Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
К красной зоне отнесли Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
Что предусматривают 4 зоны
Зеленая зона
- в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона
- Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляет услуги кризисно.
Оранжевая зона
К запрету из "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:
- деятельность заведений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;