Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада може лише посилювати карантин, запроваджений урядом. Водночас повноважень на послаблення обмежень в місцевих чиновників немає.

Умови карантину згідно з українським законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Про це Максим Степанов нагадав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Степанов відповів очільникам регіонів, які відмовляються приймати умови адаптивного карантину

За словами глави МОЗ, області, які потрапили під ту чи іншу зону, не можуть не приймати умов адаптивного карантину.

Він наголосив, що на території того чи іншого регіону влада може тільки посилювати карантинні заходи, якщо вважає за потрібне.

Які міста обурились поділом України на епідеміологічні зони

31 липня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до "червоної" зони увійдуть Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Після цього у Луцькій міській раді висловили незгоду з таким розподілом і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів.

Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.

Критерії, за якими регіони розподіляють на зони:

завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;

середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;

показник динаміки інфікування.

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МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка МОЗ



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ