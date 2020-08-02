Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти могут только усиливать карантин, введенный правительством. В то же время полномочий на ослабление ограничений в местных чиновников нет.

Условия карантина согласно украинскому законодательству устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Об этом Максим Степанов напомнил во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Степанов ответил руководителям регионов, которые отказываются принимать условия адаптивного карантина

По словам главы Минздрава, области, которые попали под ту или иную зону, не могут не принимать условий адаптивного карантина.

Он отметил, что на территории того или иного региона власть может только усиливать карантинные меры, если считает нужным.

Какие города возмутились разделением Украины на эпидемиологические зоны

31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 в "красную" зону войдут Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

После этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы учреждений.

Впоследствии в Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в обычном режиме.

Критерии, по которым регионы делят на зоны:

загруженность коек – не выше, чем 50%;

среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%;

показатель динамики инфицирования.

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