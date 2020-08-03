Кіцманський район Чернівецької області потрапив у червону зону карантину. Тож із 3 серпня там призупинили роботу громадського транспорту, закрили кав'ярні, ресторани і торгові центри.

У районі їздять лише маршрутки, що перевозять лікарів та комунальників, розповів голова райдержадміністрації Олексій Добровольський, передає Суспільне.

Важливо: Міськрада Тернополя просить виключити місто із червоної зони карантину

Окрім цього, мешканцям району не можна відвідувати установи соцзахисту та проводити планову госпіталізацію. За дотриманням карантину слідкує держпродспоживслужба з поліцією.

Зверніть увагу! Кіцманський район потрапив до червоної зони, тому що минулого тижня там зафіксували третину від усіх позитивних результатів на COVID-19 у Чернівецькій області. Головна санітарна лікарка Наталія Гопко стверджує, що така кількість хворих виникла через недотримання карантину. Наприклад, раніше там святкували весілля, де заразилось кілька людей.

Що відомо про поділ України на карантинні зони

МОЗ поділило Україну на чотири зони, залежно від кількості хворих у регіонах.

До червоної потрапили: Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.

До помаранчевої: Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

До жовтої: Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яремче. Також туди увійшли кілька десятків районів України.

До зеленої зони належить решта України.

Якими є обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу