Червона зона: у Кіцманському районі Буковини знову посилили карантин
Кіцманський район Чернівецької області потрапив у червону зону карантину. Тож із 3 серпня там призупинили роботу громадського транспорту, закрили кав'ярні, ресторани і торгові центри.
У районі їздять лише маршрутки, що перевозять лікарів та комунальників, розповів голова райдержадміністрації Олексій Добровольський, передає Суспільне.
Важливо: Міськрада Тернополя просить виключити місто із червоної зони карантину
Окрім цього, мешканцям району не можна відвідувати установи соцзахисту та проводити планову госпіталізацію. За дотриманням карантину слідкує держпродспоживслужба з поліцією.
Що відомо про поділ України на карантинні зони
МОЗ поділило Україну на чотири зони, залежно від кількості хворих у регіонах.
- До червоної потрапили: Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.
- До помаранчевої: Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.
- До жовтої: Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яремче. Також туди увійшли кілька десятків районів України.
- До зеленої зони належить решта України.
Якими є обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу