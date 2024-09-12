Об этом заявили в Укрэнерго. Также назвали причину введения ограничений, передает 24 Канал.

Смотрите также Потребление растет – графики возвращаются: какая ситуация в энергосистеме 12 сентября

Отключение света сегодня

Укрэнерго обновило информацию об отключении света в четверг, 12 сентября. В частности, отметили, что с 13:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений в:

Киеве,

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Харьковской,

Житомирской,

Сумской,

Полтавской,

Запорожской,

Одесской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Винницкой,

Черновицкой,

Хмельницкой области.

Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС,

– объяснили в Укрэнерго.

Читайте также Эта зима может быть самой тяжелой, – Шмыгаль объяснил, почему не стоит говорить о часах без света

Кстати, о графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.