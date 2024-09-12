Об этом заявили в Укрэнерго. Также назвали причину введения ограничений, передает 24 Канал.

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Отключение света сегодня

Укрэнерго обновило информацию об отключении света в четверг, 12 сентября. В частности, отметили, что с 13:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений в:

  • Киеве,
  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Харьковской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Запорожской,
  • Одесской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Винницкой,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкой области.

Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС,
– объяснили в Укрэнерго.

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