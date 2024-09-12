Об этом заявили в Укрэнерго. Также назвали причину введения ограничений, передает 24 Канал.
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Отключение света сегодня
Укрэнерго обновило информацию об отключении света в четверг, 12 сентября. В частности, отметили, что с 13:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений в:
- Киеве,
- Киевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Харьковской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Запорожской,
- Одесской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Винницкой,
- Черновицкой,
- Хмельницкой области.
Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС,
– объяснили в Укрэнерго.
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