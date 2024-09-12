Про це заявили в Укренерго. Також назвали причину запровадження обмежень, передає 24 Канал.
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Відключення світла сьогодні
Укренерго оновило інформацію про відключення світла в четвер, 12 вересня. Зокрема, зазначили, що з 13:00 до 23:00 діятиме одна черга відключень у:
- Києві,
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Харківській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Вінницькій,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій області.
Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС,
– пояснили в Укренерго.
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