Про це заявили в Укренерго. Також назвали причину запровадження обмежень, передає 24 Канал.

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Відключення світла сьогодні

Укренерго оновило інформацію про відключення світла в четвер, 12 вересня. Зокрема, зазначили, що з 13:00 до 23:00 діятиме одна черга відключень у:

  • Києві,
  • Київській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Харківській,
  • Житомирській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Запорізькій,
  • Одеській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Вінницькій,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій області.

Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС,
– пояснили в Укренерго.

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