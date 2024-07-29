Придут грозы и шквальный ветер: в Киеве 30 июля ожидают непогоду

Киев 30 июля может накрыть мощная непогода. В столице ожидают грозы и шквальный ветер.

Из-за возможной непогоды в городе даже приспустили Главный флаг Украины. Синоптики также объявили I уровень опасности, желтый.

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В Киеве 30 июля ожидаются грозы и шквальный ветер

В Киевской городской военной администрации рассказали, что 30 июля в столице ожидаются шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура в Киеве ночью составит +14 – +16 градусов, а днем +22 – +24 градуса.

Учитывая сильный ветер, в КГВА призвали граждан соблюдать следующие правила безопасности:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Киевлян также призвали быть осторожными и внимательными к непогоде. Кроме того, горожан просят после объявления воздушной тревоги – немедленно направляться в укрытие.

В столице приспустили Главный государственный флаг

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что главный флаг Украины 29 июля приспустили из-за прогнозируемой непогоды.

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий,

– отметили в КГГА.

Там также напомнили, что сейчас сооружение флагштока является крупнейшим в Украине. Его высота достигает почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.