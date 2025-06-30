Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-каналы и Новости.LIVE.

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В Киеве бушует сильный ветер

Падение деревьев стало основным следствием непогоды в понедельник. Опасность из-за метеорологических явлений объявляли в ряде областей – Украину накрыли гроза и ветер. Непогода не обошла стороной Киев.

В сети появились кадры, где видно сломанное дерево в столичном районе Дорогожичи. Оно упало на дорогу, повредив контактную сеть. Вследствие этого было заблокировало движение троллейбуса по улице Юрия Ильенко. На удивление, под деревом продолжали проезжать авто.

Дерево упало на электросеть: смотрите видео

В другом месте – на бульваре Тараса Шевченко большая ветка упала на крышу автомобиля Мегсеԁеѕеѕ во время движения. Древесина серьезно повредила элитную машину. А на улице Шалимова из-за сильного ветра ветка дерева упала на припаркованный автомобиль Nissan.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.

Ветка насквозь прошила авто: видео

Последствия непогоды люди снимали также на улице Николая Ушакова, Академика Глушкова, Алексея Щусева, Львовской, а также на проспекте Воздушных Сил и в парке Шевченко. Сильный ветер нанес деревьям повреждения на Кольцевой дороге и на Золотых Воротах.

Сильный ветер накрыл столицу 30 июня: видео

В Киеве во время непогоды падали деревья: смотрите видео

Председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович сказал, что на улице Ильенко, Сечевых Стрельцов, Пилиповской и деревья падали на проезжую часть, в результате чего было временно затруднено движение транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших. На местах, где упали деревья, работают коммунальные службы.

Последствия непогоды в Киеве 30 июня / Фото из социальных сетей

Напомним, последний раз непогода не прошла без последствий 26 июня. Из-за сильного ветра ночью в столице падали деревья, на места выезжали спасатели.