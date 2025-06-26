Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КАРС "Киевская служба спасения".

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Последствия непогоды в Киеве

С 2 часов ночи 26 июня и до семи утра спасатели КАРС выезжали на выезды, связанные с уборкой поваленных деревьев из-за непогоды.

Там напомнили, что в Киеве не утихают сильные ветры, из-за чего происходят чрезвычайные ситуации природного характера и призвали жителей столицы учитывать погодные условия и беречь себя и свое имущество.

В Киеве бушевала непогода / Фото из фейсбука КАРС "Киевская служба спасения"



В частности, о 02:22 спасатели выехали на улицу Связистов, что в Святошинском районе, где на повороте с Житомирской трассой дерево упало на большой грузовик. Тогда 5 спасателей с помощью специнстументов деблокировали из-под дерева аато и освободили автодорогу для проезда.

О 04:20 4 спасателей выехали на проспект Академика Глушкова, что в Голосеевском районе города. Там дерево упало на проезжую часть дороги. Указывается, что менее чем за полчаса дорогу расчистили.

О 04:51 спасатели выехали на улицу Академика Богомольца, в Печерский район столицы, где поваленное из-за ветра дерево перекрыло движение. Оперативное подразделение КАРС в составе четырех человек освободили путь для проезда.

О 05:17 спасатели выехали на Крепостной переулок, что в Печерском районе. там спасатели убрали дерево, упавшее во двор жилой застройки и мешало движению пешеходов и атотранспорта.

О 05:50 спасатели выехали на улицу Олексы Тихого, в Соломенском районе, и освободили из-под поваленного из-за непогоды дерева машину.

Указывается, что всего к указанным работам присоединилось 12 спасателей 4 АРВ КАРС и 3 единицы техники "Киевской службы спасения".