Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КАРС "Київська служба порятунку".

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Наслідки негоди у Києві

З 2 години ночі 26 червня і до сьомої ранку рятувальники КАРС виїжджали на виїзди, пов'язані з прибиранням повалених дерев через негоду.

Там нагадали, що в Києві не вщухають сильні вітри, через що стаються надзвичайні ситуації природного характеру і закликали жителів столиці зважати на погодні умови й берегти себе та своє майно.

У Києві вирувала негода / Фото з фейсбуку КАРС "Київська служба порятунку"



Зокрема, о 02:22 рятувальники виїхали на вулицю Зв'язківців, що в Святошинському районі, де на повороті із Житомирською трасою дерево впало на велику вантажівку. Тоді 5 рятувальників за допомогою спецінстументів деблокували з-під дерева аато та звільнили автошлях для проїзду.

О 04:20 4 рятувальників виїхали на проспект Академіка Глушкова, що в Голосіївському районі міста. Там дерево впало на проїжджу частину дороги. Вказується, що менш ніж за півгодини дорогу розчистили.

О 04:51 рятувальники виїхали на вулицю Академіка Богомольця, у Печерський район столиці, де повалене через вітер дерево перекрило рух. Оперативний підрозділ КАРС у складі чотирьох осіб звільнили шлях для проїзду.

О 05:17 рятувальники виїхали на Кріпосний провулок, що в Печерському районі. там рятувальники прибрали дерево, що впало на подвір'я житлової забудови й заважало руху пішоходів та атотранспорту.

О 05:50 рятувальники виїхали на вулицю Олекси Тихого, у Солом'янському районі, і звільнили з-під поваленого через негоду дерева автівку.

Вказується, що загалом до зазначених робіт долучилося 12 рятувальників 4 АРВ КАРС та 3 одиниці техніки "Київської служби порятунку".