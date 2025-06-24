Негода в місті вже вщухає. Про це повідомляє 24 Канал.

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Вітер зірвав прапор України у Кривому Розі

У Кривому Розі сильний вітер зірвав величезний прапор України на головному флагштоку міста. Повідомляється, що негода в місті вже вщухає.

Зазначимо, що на значній частині України прогнозували дощі та вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Зазначимо, що зазвичай за таких умов великі прапори України, які встановлені в усіх обласних центрах, приспускають. Полотно такої площі не витримує такий вітер, особливо часто воно рветься на стику синього та жовтого кольорів Державного прапора, де є шов.

Так, наприклад у Харкові у 2022 році навпіл рвався прапор та флагштоку, що є найвищим у Європі. У Києві прапор України біля монумента "Батьківщина-Мати" періодично приспускають, щоб уникнути пошкодження полотна. Це робили, наприклад у вересні та жовтні минулого року.