Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Погіршення погодних умов утримається до кінця доби.

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Прапор буде приспущеним до покращення погодних умов

Раніше Укргідрометцентр оголосив попередження про штормове попередження по Києву та області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви 15 – 20 метрів за секунду. І рівень небезпечності, жовтий", – повідомили синоптики о 14:45.

Через це вирішили приспустити головний прапор країни до покращення погодних умов, щоб вберегти його полотнище від пошкоджень.

️Довідково. Споруда флагштока має висоту майже 90 метрів. Її вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.