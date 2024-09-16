Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ухудшение погодных условий сохранится до конца суток.

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Флаг будет приспущен до улучшения погодных условий

Ранее Укргидрометцентр объявил предупреждение о штормовое предупреждение по Киеву и области.

"В ближайший час с содержанием до конца суток 16 сентября порывы 15 – 20 метров в секунду. И уровень опасности, желтый", – сообщили синоптики в 14:45.

Из-за этого решили приспустить главный флаг страны до улучшения погодных условий, чтобы уберечь его полотнище от повреждений.

️Справочно. Сооружение флагштока имеет высоту почти 90 метров. Ее вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.