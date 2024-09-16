Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации. Непогоду ожидают уже вскоре, шквалы ветра будут бушевать до конца суток.
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Непогода накроет Киев и область
В ближайший час с удержанием до конца дня, в столице ожидается порывистый ветер, местами шквальный, до 15 – 20 метров в секунду, И уровень опасности,
– говорится в сообщении КГГА.
Там также отметили, что ввиду сильного ветра, жителям стоит придерживаться следующих правил безопасности:
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.
Несколько дней назад Укргидрометцентр уже предупреждал об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и Киеву. Тогда была аналогичная ситуация. А вот завтра 17 сентября пройдет для всех регионов нашей страны без дождей и гроз, а ветер хоть и будет достигать скорости 7 – 12 метров в секунду, однако все же будет слабее.