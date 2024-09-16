На Западе и Юге Украины прокатилась волна сильных ливней прокатилась волна сильных ливней и порывы шквального ветра. Повторится ли такая ситуация во вторник 17 сентября, информирует 24 Канал.

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Облачно, но тепло

На удивление, 17 сентября пройдет для всех регионов нашей страны без дождей и гроз. На большей части территории будет наблюдаться переменная облачность, а на Николаевщине, Кировоградщине, Закарпатье и в Крыму – небо будет покрыто облаками, и кое-где солнечные лучи будут выбиваться из-под них.

В то же время в северных областях, восточных и южных будет удерживаться летняя температура – в пределах от 23 до 27 градусов тепла. Жарче всего будет на Востоке и в Центре.

А вот на Западе показатели термометра будут колебаться от 18 до 24 градусов тепла.

К слову, ветер еще немного попускает нам в глаза пыли. Ведь планирует разогнаться на 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! На Черниговщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

Киев +24 – +26

Ужгород +18– +20

Львов +21 – +23

Ивано-Франковск +18– +20

Тернополь +21 – +23

Черновцы +19 – +21

Хмельницкий +21 – +23

Луцк +22 – +24

Ровно +22 – +24

Житомир +24 – +26

Винница +23 – +25

Одесса +23 – +25

Николаев +24 – +26

Херсон +23 – +25

Симферополь +21 – +23

Кропивницкий +25 – +27

Черкассы +23 – +25

Чернигов +24 – +26

Сумы +23 – +25

Полтава +24 – +26

Днепр +25 – +27

Запорожье +24 – +26

Донецк +25 – +27

Луганск +24 – +26

Харьков +24 – +26

Прогноз погоды на 17 сентября / Скриншот Укргидрометцентр