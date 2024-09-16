Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик сделал подробный прогноз на 16 – 22 сентября.

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Погода в Украине

В ближайшие дни погода в Украине будет определяться влиянием антициклонов. В первой половине недели выступление восточноевропейского антициклона обеспечит нам аномально теплую, местами жаркую погоду.

Во второй половине недели на нас уже будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3 – 6 градусов, но осадков, по-прежнему, не ожидается,

– отметил Кибальчич.

Добавил, только кое-где на Юге, также в западной части в начале недели возможны небольшие дожди, временами с грозами.

На Слобожанщине и местами в центральных регионах сохранится сильная засуха, а также чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности,

– подчеркнул синоптик.

Прогноз погоды на неделю