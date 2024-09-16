Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик зробив детальний прогноз на 16 – 22 вересня.
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Погода в Україні
Найближчими днями погода в Україні визначатимуться впливом антициклонів. У першій половині тижня виступ східноєвропейського антициклону забезпечить нам аномально теплу, подекуди спекотну погоду.
У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3 – 6 градусів, але опадів, як і раніше, не очікується,
– зазначив Кібальчич.
Додав, тільки подекуди на Півдні, також у західній частині на початку тижня можливі невеликі дощі, часом з грозами.
На Слобожанщині та місцями у центральних регіонах збережеться сильна посуха, а також надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки,
– наголосив синоптик.
Прогноз погоди на тиждень
- У понеділок, 16 вересня, на крайньому Заході, Одещині та в Криму очікуються дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду. У південних, центральних і східних областях вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, на Півдні до +21. вдень +24 – +29. На Прикарпатті та Закарпатті +16 – +21.
- У вівторок лише вдень місцями у Криму, Одеській області та Приазов'ї невеликі дощі. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, у східних і південних областях вдень окремі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі +13 – +18, на Півдні до +21. Вдень +24 – +29 градусів, у Карпатах та на Закарпатті +18 – +23.
- 18 вересня у південних, вдень місцями у центральних і західних регіонах невеликі короткочасні дощі, також можливі грози. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні окремі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, але в центральних і південних областях до +21. Вдень +23 – +28, на Південному Заході +18 – +23.
- У четвер на всій території України очікується сонячна й суха погода. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, на Сході та в Карпатах +7 – +12, на узбережжі морів до +20. Вдень +23 – +28 градусів.
- У п'ятницю, 20 вересня, також утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +9 – +14, на узбережжі морів до +16 – +18 градусів. Вдень +23 – +28.
- У суботу під впливом антициклону по всій Україні очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +10 – +15 градусів, на узбережжі морів до +16 – +18. Вдень +23 – +28.
- У неділю також сухо й малохмарно. Вітер північний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +10 – +15 градусів, на узбережжі морів до +16 – +18. Вдень +23 – +28 градусів.