Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик зробив детальний прогноз на 16 – 22 вересня.

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Погода в Україні

Найближчими днями погода в Україні визначатимуться впливом антициклонів. У першій половині тижня виступ східноєвропейського антициклону забезпечить нам аномально теплу, подекуди спекотну погоду.

У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3 – 6 градусів, але опадів, як і раніше, не очікується,

– зазначив Кібальчич.

Додав, тільки подекуди на Півдні, також у західній частині на початку тижня можливі невеликі дощі, часом з грозами.

На Слобожанщині та місцями у центральних регіонах збережеться сильна посуха, а також надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки,

– наголосив синоптик.

Прогноз погоди на тиждень